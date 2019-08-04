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У будівельній компанії «Матла» показали, якою може бути кухня-студія

Одним з найважливіших, так званих «стратегічних» приміщень в будь-якій квартирі є кухня.

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На ній не тільки готують, зазвичай це місце збору всієї сім’ї та прийому гостей. Далеко не всі можуть похизуватися великими просторими кухнями. Часто це маленька кімната, господарі якої мріють зробити її більшою.

Один з варіантів вирішення проблеми – кухня-студія.

Як зазначають фахівці будівельної компанії “МАТЛА”, кухня-студія – результат об’єднання кухні з вітальнею або іншою житловою площею.

В результаті ви отримаєте світле просторе приміщення, де приємно приготувати вечерю, провести вечірку, порелаксувати після робочого дня.

Проте, для реалізації такого проекту необхідне перепланування. Як зазначають експерти будівельної компанії “Матла”, кухня-студія може бути і в однокімнатній, і у багатокімнатній, так і, вона створить затишний інтер’єр і дозволить раціонально використовувати квадратні метри.

Найголовніша перевага такого планування – простір. Таке планування – відмінний вибір для тих, хто прагне до максимальної функціональності будинку. До того ж, планування студії дозволяє квартирі мати мінімальну кількість квадратних метрів, а значить і коштувати вона буде дешевше.

За інформацією "Тернопіль Наживо"

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