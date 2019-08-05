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На Теребовлянщині зіткнувся рейсовий автобус з вантажівкою

На Теребовлянщині не розминулися рейсовий автобус та вантажівка. Аварія трапилася 3 серпня близько 15:00 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль в селі Струсів.

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За попередньою інформацією, на повороті зіткнулися МАЗ і рейсовий автобус "Еталон", який рухався за маршрутом Яремче-Вінниця. В результаті удару причеп від вантажівки відчепився.

На момент аварії в салоні пасажирського транспортного засобу перебувало 23 пасажири. Станом на понеділок, 5 серпня, за меддопомогою до лікарні звернулося четверо людей. Водій автобуса - житель Калуша, та родина з Вінниччини - чоловік, дружина і їх п'ятнадцятирічна донька. Сімейство сиділо одразу за кермувальником і саме в ту частину автобуса врізалася вантажівка.

У водія та батька медики констатували травми середньої тяжкості. У неповнолітньої та її матері - легкі тілесні ушкодження.

Причини ДТП встановить слідство, зазначають у поліції.

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