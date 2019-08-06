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Тернопіль перевірять на доступність для маломобільного населення

67634431 2357444147835718 3659862682279870464 nІніціатива Доступно.UA створить пілотний рейтинг доступності українських міст. Для цього протягом року проведуть аудит міського простору 10 міст на відповідність державним будівельним нормам. Рейтинг кожного міста сформують перевірки державних закладів, об’єктів інфраструктури, закладів харчування, громадських вбиралень, культурних закладів, публічних просторів тощо.

18 серпня о 10:00 у Центрі Науки, за адресою Пл. Героїв Євромайдану,4, розпочнеться майстер-клас для всіх охочих стати монітором та познайомитися з методикою оцінки свого міста. До участі запрошуємо місцевих активістiв, волонтерів, громадські ініціативи та всіх охочих зробити своє місто комфортним для всіх.

19 серпня Дмитро Щебетюк розповість про два автостопи, в які він вирушав у межах проектів Доступно.UA: автостоп Україною та Білоруссю, автостоп Європою. (місце та час  уточнюються).

Мета рейтингу доступності міст — порушити питання важливості безбар’єрного простору в українських містах. А також — показати престиж i переваги від створення комфортного громадського простору для маломобільних груп населення. Це зокрема люди з інвалідністю, люди з маленькими дітьми та дитячими візочками, літні люди, мандрівники з важкими валізами тощо.

За результатами перевірок експерти Доступно.UA розроблять рекомендації щодо якісних змін. Рекомендації передадуть представникам місцевої влади. Усі подальші зміни моніторитимуть та запрошують долучитися до цього місцеву громаду.

Першими містами, якi Доступно.UA перевірить i внесе до рейтингу стануть: Івано-Франківськ (11-17 серпня) i Тернопіль (17-24 серпня). Також на цьому етапі до рейтингу увійдуть й інші українські міста з населенням від 100 до 250 тисяч: Миколаїв, Херсон, Чернігів, Суми, Полтава, Черкаси, Вінниця, Кам’янець-Подільський.

Контактна особа: Лілія, моб.: 050 599 11 56

Проект здійснюється за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

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