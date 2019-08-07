Як виглядатимуть модернізовані зупинки?

З метою впорядкування та осучаснення зупинок громадського транспорту на території Тернопільської міської територіальної громади, на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили нові архітектурні типи зупинок. Відповідно до ескізів, основними елементами конструкції є: накриття зупинки, що забезпечить ефективний захист від сонця, бокова частини, влаштована з гартованого скла з антивандальною плівкою, комфортні дерев’яні або пластикові лавки для сидіння, розміщення рекламного сітілайту та електронних табло і таблиць із розкладом та схемою руху транспорту.«Встановлення усіх наступних зупинок у Тернополі буде виконуватися вже відповідно до цих затверджених зразків, а існуючі зупинки громадського транспорту будуть поступово замінюватися на нові та сучасні», - пояснив міський голова Сергій Надал. Перші оновлені та модернізовані зупинки громадського транспорту з’являться на території Тернопільської громади уже до кінця цього року.