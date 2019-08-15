У Тернополі на пішохідному переході водійка збила дівчину

Аварія на проспекті Степана Бандери у Тернополі.

На нерегульованому пішохідному переході під колеса автомобіля Хюндай потрапила 23-річна тернополянка. Дівчину з травмами доправлено до медичного закладу.

41-річну кермувальницю поліцейські опитали, у неї взято забір крові на вміст алкоголю. Автомобіль вилучено.

Загалом за сім місяців цього року на дорогах області сталося 178 аварій з потерпілими. З них 46 - зі смертельними наслідками у яких загинули 53 людини.