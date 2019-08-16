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На Кременеччині розпочато кримінальне провадження щодо чоловіка, який вчиняв психологічне насильство над батьком14-08-2019
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У Тернополі найчистіше повітря серед міст України
У Тернополі повітря є найчистішим в Україні. Результати дослідження Міністр охорони здоров’я України Матвій Хренов оприлюднив на своїй сторінці.
Тернопіль посів 1-ше місце із 39-ти міст України. Індекс забруднення атмосферного повітря в Тернополі становить 2,5. Стан повітря оцінювали за даними 129 спостережних постів.
У п’ятірку лідерів серед міст з найчистішим повітрям також входять Горішні Плавні, Ізмаїл, Чернівці та Світловодськ.
Серед міст з найбільш забрудненим повітрям вже кілька років поспіль лідирує Маріуполь. Високий рівень забруднення спостерігається у Кам’янському, Дніпрі, Одесі, Луцьку та Києві.
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Новини тернополян
ТОВ «АТБ-маркет» кличе на роботу тернополян
Четвер, 15 серпня 2019
Четвер, 15 серпня 2019
Тернополяни, які шукають роботу, мали гарну нагоду підібрати собі місце праці, побувавши на презентації ТОВ «АТБ-маркет», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Семінар для кадрових служб ПАТ «Укрзалізниця» в Тернополі
Субота, 03 серпня 2019
Субота, 03 серпня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Середа, 17 липня 2019
Середа, 17 липня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Англомовний табір для школярів організовує Тернопільська обласна бібліотека
Неділя, 07 липня 2019
Неділя, 07 липня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
Гусятинському ТзОВ «Сорелі» потрібні штукатури, мулярі, підсобні робітники
П'ятниця, 28 червня 2019
П'ятниця, 28 червня 2019
За ініціативи Гусятинської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості для безробітних відбувся День відкритих дверей на виробництві ТзОВ «Сорелі», основною діяльністю якого є...
Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
П'ятниця, 31 травня 2019
Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.
У Тернополі діятиме Літній ІТ-табір для школярів
Понеділок, 20 травня 2019
Понеділок, 20 травня 2019
Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Середа, 15 травня 2019
Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…