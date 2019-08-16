Трагедія на колії: юнак в навушниках потрапив під поїзд

На Тернопільщині 25-річний теребовлянець потрапив під поїзд. Від отриманих травм юнак помер у реанімації. Трагедія сталася 15 серпня близько одинадцятої години вечора.

Зі слів очевидців на момент прибуття на станцію поїзда, що курсує за маршрутом Рахів – Київ, юнак якраз переходив колію. Криків людей і спроб попередити хлопець не почув, бо в цей час був у навушниках. Машиніст застосував екстрене гальмування, але вчасно зупинити потяг не вдалося. Молодого чоловіка поїзд зачепив і протягнув декілька метрів.

З важкими травмами юнак був доправлений до реанімаційного відділення районної лікарні, де близько опівночі помер.