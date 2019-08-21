На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки з гужовою підводою загинув 42-річний чоловік

Внаслідок зіткнення вантажівки Вольво з підводою загинув чоловік, який керував гужовим транспортом, а неповнолітнього пасажира підводи з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася близько одинадцятої години вечора в селі Кам’янки Підволочиського району. На підводу, що рухалася у попутному напрямку, здійснив наїзд водій, що керував фурою «Вольво».

Від сильного удару 42-річний житель Кам’янок, котрий керував гужовим транспортом, загинув на місці, а неповнолітній 15-річний мешканець села Коршилівка отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Підволочиської районної лікарні.