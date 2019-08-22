В селі Манаїв Зборівського р-ну вночі горіла школа (ФОТО)

22 серпня о 01:29 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні ЗОШ І-ІІ ступенів в селі Манаїв Зборівського району.

Зазначимо, що будівля школи двохповерхова, стіни цегляні, перекриття дерев’яне, покриття шифер по дерев’яній обрешітці.

На час прибуття вогнеборців полум’я охопило частину другого поверху та горища школи, на площі близько 600 м.кв.

До ліквідації пожежі було залучено 2 автоцистерни та 8 чоловік особового складу, оперативна група Зборівського РВ Управління, в складі 3 чоловік та мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області, в складі 4 чоловік. Для підвозу води додатково залучено 2 трактори з бочками об’ємом 12 м. куб.

Вже о 03:05 спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати, а о 06:35 горіння на площі 600 м.кв було повністю ліквідоване. Під час гасіння пожежі врятовано будівлю школи. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено, повідомляють рятувальники.

Вогнем знищено покриття школи меблі та шкільний інвентар на площі 600 м.кв, пошкоджено стіни та стеля другого поверху будівлі на площі 250 м.кв. Загальна площа пожежі 600 м.кв.

В школі навчалося 35 дітей, найближча діюча школа знаходиться в селі Перепельники, що на відстані 8 км. від села Манаїв.

Причину виникнення пожежі встановлюють.