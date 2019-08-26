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Нічна погоня зі стріляниною: п'яний водій у Тернополі, утікаючи від поліції, спричинив кілька ДТП

000 39 5d63913b76f3a 1У Тернополі п'яний водій легковика спричинив відразу кілька аварій, намагаючись втекти від патрульної поліції, пише «0352.ua».

На сторінці спільноти в мережі Фейсбук Olexandr Ryha опублікував фото та відео нічного переслідування екіпажами патрульної поліції водія, що перебував за кермом транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння.

«Переслідування зі стріляниною. На вул. Об'їзній, в районі вул. Будного, 28 поліція затримала п'яного водія, що здійснив ряд ДТП, намагаючись втекти від патрульних»,- додав Olexandr Ryha коментар до відео.

Водій-утікач за кермом автомобіля «Opel» пошкодив декілька патрульних автівок. Переслідування порушника почалося на «Східному масиві».

Обставини інциденту з'ясовуються. 

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