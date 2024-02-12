Тернополянку ошукали на сто тисяч

Громадяни продовжують втрачати свої кошти, довіряючи псевдопрацівникам банку. Аферисти представляються працівниками банків, правоохоронних органів, продавцями, покупцями й виманюють реквізити платіжних карток. У шахрайську пастку потрапила жителька обласного центру, яку ошукали на 100 000 гривень.
Жінка звернулася за допомогою до працівників поліції. Як розповіла потерпіла, що до неї зателефонували нібито співробітники банківської установи й запевнили, що невідомі особи отримали доступ до її електронного гаманця. Аферисти зазначили, щоб вберегти кошти їх потрібно перерахувати на віртуальну картку, створену немовби спеціально для неї. Надалі тернополянка у мобільному додатку підтвердила перекази. Шахраї отримали доступ до банківського рахунку і зняли усі кошти. Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Поліцейські вкотре нагадують жителям області, як вберегтися від подібного роду шахрайства:
- не виконуйте умови на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками;
- за жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками;
- створіть складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу;
- не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку;
- тримайте в секреті: три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів; паролі в інтернет-банкінг; кодове слово банку;
- під’єднайте смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.
Якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили дані платіжної картки шахраям або по вашій картці проходять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до Інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, вказаним на звороті картки. Якщо ви стали жертвою шахраїв – телефонуйте на лінію «102» або самостійно зверніться у відділення поліції.