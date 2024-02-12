Тернополянку ошукали на сто тисяч

Жінка звернулася за допомогою до працівників поліції. Як розповіла потерпіла, що до неї зателефонували нібито співробітники банківської установи й запевнили, що невідомі особи отримали доступ до її електронного гаманця. Аферисти зазначили, щоб вберегти кошти їх потрібно перерахувати на віртуальну картку, створену немовби спеціально для неї. Надалі тернополянка у мобільному додатку підтвердила перекази. Шахраї отримали доступ до банківського рахунку і зняли усі кошти. Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Поліцейські вкотре нагадують жителям області, як вберегтися від подібного роду шахрайства:

- не виконуйте умови на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками;

- за жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками;

- створіть складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу;

- не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку;

- тримайте в секреті: три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів; паролі в інтернет-банкінг; кодове слово банку;

- під’єднайте смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.