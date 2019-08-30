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На Кременечинні у аварії постраждала 2-річна дитина
У дорожньо-транспортній пригоді в Почаєві травмувалися пасажири. Причиною зіткнення став небезпечний маневр одного з водіїв, учасника дорожнього руху.
За попередніми даними, 29 серпня водій авто «Peugeot Partner» здійснював обгін іномарки на великій швидкості та не впорався з керуванням. Як наслідок, допустив зіткнення з транспортним засобом «Volkswagen Caddy», який рухався в попутному напрямку. Обидва автомобілі з’їхали з дороги, один з них врізався в електроопору. Від удару пасажири автівки отримали численні травми. У 28-річної жительки Почаєва медики діагностували забій лівого колінного суглобу, верхньої губи та підозру на розрив зв’язок коліна, а у 2-річної дитини забій обличчя та різану рану пальців правої кисті.
У водіїв відібрано зразки крові на вміст алкоголю в крові. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик.
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