На Кременечинні у аварії постраждала 2-річна дитина

У дорожньо-транспортній пригоді в Почаєві травмувалися пасажири. Причиною зіткнення став небезпечний маневр одного з водіїв, учасника дорожнього руху.

За попередніми даними, 29 серпня водій авто «Peugeot Partner» здійснював обгін іномарки на великій швидкості та не впорався з керуванням. Як наслідок, допустив зіткнення з транспортним засобом «Volkswagen Caddy», який рухався в попутному напрямку. Обидва автомобілі з’їхали з дороги, один з них врізався в електроопору. Від удару пасажири автівки отримали численні травми. У 28-річної жительки Почаєва медики діагностували забій лівого колінного суглобу, верхньої губи та підозру на розрив зв’язок коліна, а у 2-річної дитини забій обличчя та різану рану пальців правої кисті.

У водіїв відібрано зразки крові на вміст алкоголю в крові. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик.