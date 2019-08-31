А вам з дітьми зручно у Тернополі? Українська Галицька Партія ініціює цікавий проект

Якщо ви у дворі чуєте веселу музику, батьків з анкетами та сміх щасливих дітей, то значить там Галицька партія! Так, останнім часом вони провели низку Фестивалів дитинства по різних мікрорайонах Тернополя. Бо переконані, що покращення умов для дітей та різноманітні розваги мають бути не лише в центрі міста, але й по віддалених вулицях.

Музика, танці та квести - це не повний перелік того, що активісти організували для найменших тернополян. Але ключовим завданням є опитування батьків про їх комфорт з дітьми у місті.

“Спільно із активними батьками ми ініціюємо зміни: від зручності тротуарів для візочків до якісної освіти ваших дітей. Зараз ми активно питаємо вашу думку! Бо лише разом ми зможемо втілити ті ініціативи, які потрібні саме вам", - коментує Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради Української Галицької Партії.

Активісти Української Галицької Партії розпочали проект “Тернопіль - місто щасливих сімей”. Його мета - покращити умови для батьків та дітей.

“Корисні ініціативи активісти та партійці УГП творять щодня - і про це ми намагаємося оперативно розповідати. Але атракції, заходи, свята запановуємо якраз на літні канікули. Подивіться на цих щасливих дітей!”, - ділиться Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації Української Галицької Партії.

Дізнавшись думку тернополян, Українська Галицька Партія ініціюватиме зміни в місті, які зроблять Тернопіль зручнішим для сімей і дітей.