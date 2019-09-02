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У ДТП в Трибухівцях загинули двоє людей та четверо травмовані
У дорожньо-транспортній пригоді в селі Трибухівці Бучацького району загинули двоє людей та четверо отримали травми. Аварія сталася у неділю, 1 вересня, близько 13.20.
За інформацією правоохоронців, 28-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем марки «Opel Vectra», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легківкою «Opel Kadett». В результаті такого маневру 56-річний водій та 68-річний пасажир останнього транспортного засобу загинули на місці події.
Травми різного ступеня важкості отримали четверо осіб – троє пасажирів автомобіля «Opel Kadett» та 18-річна пасажирка авто «Opel Vectra».
Водія автомобіля «Opel Vectra», який порушив правила дорожнього руху та спричинив ДТП, поліцейські затримали. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
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