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У ДТП в Трибухівцях загинули двоє людей та четверо травмовані

Sequence 01.00 08 57 22.Still001001У дорожньо-транспортній пригоді в селі Трибухівці Бучацького району загинули двоє людей та четверо отримали травми. Аварія сталася у неділю, 1 вересня,  близько 13.20.

За інформацією правоохоронців, 28-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем марки «Opel Vectra», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легківкою «Opel Kadett». В результаті такого маневру 56-річний водій та 68-річний пасажир останнього транспортного засобу загинули на місці події.

Травми різного ступеня важкості отримали четверо осіб – троє пасажирів автомобіля «Opel Kadett» та 18-річна пасажирка авто «Opel Vectra».

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Водія автомобіля «Opel Vectra», який порушив правила дорожнього руху та спричинив ДТП, поліцейські затримали. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. 

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