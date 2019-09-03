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Водій скутера помер на місці ДТП (відео)
Житель Кременця, керуючи скутером, при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю марки «Volkswagen Passat B5» та допустив зіткнення. Внаслідок такого маневру 61-річний водій скутера помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася 2 вересня, близько 19 години у Кременці.
Триває досудове розслідування.
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Новини тернополян
КП "Тернопільелектротранс": навчимо і працевлаштуємо
Понеділок, 02 вересня 2019
Понеділок, 02 вересня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась зустріч представників КП «Тернопільелектротранс» із шукачами роботи.
На Тернопільщині освітня галузь потребує фахівців
Четвер, 29 серпня 2019
Четвер, 29 серпня 2019
У Тернопільському, Бучацькому, Заліщицькому, Зборівському, Кременецькому, Підгаєцькому та Чортківському районах Тернопільської області є 18 вакансій в освітній галузі: вчитель закладу загальної...
ТОВ «АТБ-маркет» кличе на роботу тернополян
Четвер, 15 серпня 2019
Четвер, 15 серпня 2019
Тернополяни, які шукають роботу, мали гарну нагоду підібрати собі місце праці, побувавши на презентації ТОВ «АТБ-маркет», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Семінар для кадрових служб ПАТ «Укрзалізниця» в Тернополі
Субота, 03 серпня 2019
Субота, 03 серпня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Середа, 17 липня 2019
Середа, 17 липня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Англомовний табір для школярів організовує Тернопільська обласна бібліотека
Неділя, 07 липня 2019
Неділя, 07 липня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
Гусятинському ТзОВ «Сорелі» потрібні штукатури, мулярі, підсобні робітники
П'ятниця, 28 червня 2019
П'ятниця, 28 червня 2019
За ініціативи Гусятинської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості для безробітних відбувся День відкритих дверей на виробництві ТзОВ «Сорелі», основною діяльністю якого є...
Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
П'ятниця, 31 травня 2019
Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.