Замах на ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого

Вибух на подвір’ї ректора ТНЕУ: поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

4 вересня о 7.50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районної поліції, ГУНП, кінологічна, вибухотехнічна служби, лабораторія НДЕКЦ та криміналісти.

Попередньо встановлено, що на подвір’ї господарства, де проживає ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий, стався вибух невідомого предмета внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина. Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

Тривають слідчо-оперативні дії.