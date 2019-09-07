Останні новини

На Тернопільщині обікрали будинок місцевого підприємця

злодії хата 665Гроші та техніку винесли крадії з помешкання лановецького бізнесмена. За словами слідчих, до оселі зловмисники проникли серед білого дня, допоки вдома нікого не було, відтиснувши металопластикове вікно.

Зникнення 5 тисяч гривень і техніки ще на декілька тисяч господар виявив через декілька годи, коли повернувся додому.

У день скоєння крадіжки у селі помітили чужий автомобіль темного кольору. Правоохоронці з’ясували, що саме на ньому пересувались зловмисники, відтак оперативно встановили і їхні особи. Обоє крадіїв – жителі Чортківського району. Старшому зі зловмисників 49-ть і за плечами у нього не одна судимість за крадіжки і злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. На час скоєння нового злочину в Лановецькому районі він за рішенням суду мав перебувати під домашнім арештом. Його поплічнику – 31-ин, та попри молодший вік теж встиг чимало накриміналити. На даний час у суді слухається апеляція по справі, в якій він є фігурантом.

В автомобілі, який належить одному зі зловмисників, правоохоронці під час огляду виявили викрадені речі потерпілого.

На даний час обоє фігурантів затримані. Їм інкримінують крадіжку, поєднану з проникненням у житло.  Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

На зустріч з письменницею Ольгою Атаманчук запрошують дітей та дорослих
П'ятниця, 06 вересня 2019
Thumbnail Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 8 вересня запрошує тернопільські родини на творчу зустріч з  поеткою, дитячою письменницею Ольгою Атаманчук. На Вас чекає лірика для дорослих, загадки,...
КП "Тернопільелектротранс": навчимо і працевлаштуємо
Понеділок, 02 вересня 2019
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась зустріч представників КП «Тернопільелектротранс» із шукачами роботи.
На Тернопільщині освітня галузь потребує фахівців
Четвер, 29 серпня 2019
Thumbnail У Тернопільському, Бучацькому, Заліщицькому, Зборівському, Кременецькому, Підгаєцькому та Чортківському районах Тернопільської області є 18 вакансій в освітній галузі: вчитель закладу загальної...
ТОВ «АТБ-маркет» кличе на роботу тернополян
Четвер, 15 серпня 2019
Thumbnail Тернополяни, які шукають роботу, мали гарну нагоду підібрати собі місце праці, побувавши на презентації ТОВ «АТБ-маркет», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Семінар для кадрових служб ПАТ «Укрзалізниця» в Тернополі
Субота, 03 серпня 2019
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Середа, 17 липня 2019
Thumbnail Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих!  Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Англомовний табір для школярів організовує Тернопільська обласна бібліотека
Неділя, 07 липня 2019
Thumbnail У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
Гусятинському ТзОВ «Сорелі» потрібні штукатури, мулярі, підсобні робітники
П'ятниця, 28 червня 2019
Thumbnail За ініціативи Гусятинської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості для безробітних відбувся День відкритих дверей на виробництві ТзОВ «Сорелі», основною діяльністю якого є...
Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
Thumbnail Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...