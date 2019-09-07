На Тернопільщині обікрали будинок місцевого підприємця

Гроші та техніку винесли крадії з помешкання лановецького бізнесмена. За словами слідчих, до оселі зловмисники проникли серед білого дня, допоки вдома нікого не було, відтиснувши металопластикове вікно.

Зникнення 5 тисяч гривень і техніки ще на декілька тисяч господар виявив через декілька годи, коли повернувся додому.

У день скоєння крадіжки у селі помітили чужий автомобіль темного кольору. Правоохоронці з’ясували, що саме на ньому пересувались зловмисники, відтак оперативно встановили і їхні особи. Обоє крадіїв – жителі Чортківського району. Старшому зі зловмисників 49-ть і за плечами у нього не одна судимість за крадіжки і злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. На час скоєння нового злочину в Лановецькому районі він за рішенням суду мав перебувати під домашнім арештом. Його поплічнику – 31-ин, та попри молодший вік теж встиг чимало накриміналити. На даний час у суді слухається апеляція по справі, в якій він є фігурантом.

В автомобілі, який належить одному зі зловмисників, правоохоронці під час огляду виявили викрадені речі потерпілого.

На даний час обоє фігурантів затримані. Їм інкримінують крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.