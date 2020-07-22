Суспільство На Тернопільщині палав кіоск та автомобіль На Тернопільщині вчора рятувальники гасили пожежу торгового кіоска та легкового автомобіля. 21 липня о 19:39 у... Більше ...

Спорт Для юних велосипедистів організовують змагання «Круті віражі» На картинговій трасі в гідропарку «Топільче» 31 липня відбудуться змагання з велосипедного спорту «Круті... Більше ...

Суспільство Вночі у Заліщицькому районі горів столярний цех Повідомлення про пожежу столярного цеху в селищі Товсте Заліщицького району до рятувальників надійшло 22... Більше ...

Суспільство Коронавірус на Тернопільщині: статистика захворювань по районах Згідно з даними лабораторного центру станом на ранок 22 липня на Тернопільщині підтверджено 2508 випадків... Більше ...

Економіка На Тернопільщині працюють іноземці з 25-ти країн світу У січні-червні 2020 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 28... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині державного реєстратора «попалили» на хабарі На хабарі піймали державного реєстратора однієї із сільських рад Чортківського району. Посадовець вимагав... Більше ...

Суспільство Вперше за останні 40 років проводиться системна робота по очистці тернопільського озера Проблема поганого запаху і “цвітіння” у літню спеку існувала і раніше. При цьому кілька років тому вона... Більше ...