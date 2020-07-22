Вночі у Заліщицькому районі горів столярний цех

Повідомлення про пожежу столярного цеху в селищі Товсте Заліщицького району до рятувальників надійшло 22 липня о 1:36.
На виклик направили черговий караул 15 державної пожежно-рятувальної частини Управління та працівників місцевої пожежної команди селища Товсте.
Для підвозу води залучили додаткову техніку – трактор з цистерною.
О 2:50 пожежники загорання локалізували, а о 3:50 ліквідували повністю.
Вогонь знищив покриття та перекриття будівлі, 14 деревообробних станків та дерев’яні вироби на площі 350 м.кв.
Потерпілих внаслідок події, на щастя, немає. Причину пожежі встановлюєть, зазначають в обласному Управлінні ДСНС.