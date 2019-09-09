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На Тернопільщині у аварії загинув водій легковика
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 8 вересня близько 14:30 неподалік села Олесино Козівського району.
Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали пасажири «Toyota Land Cruiser» та «ВАЗ-2110». На момент зіткнення в іномарці знаходилося четверо пасажирів, серед них - 4-річний хлопчик. Його з матір’ю доправили до медзакладу.
24-річний водій автомобіля «ВАЗ-2110» від отриманих травм помер дорогою до лікарні.
Причину ДТП встановлюють слідчі.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
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