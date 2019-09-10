У Тернополі вкрали дорогий автомобіль прямо в центрі міста

Автомобіль марки «Toyota RAV4 Hybrid» сірого кольору сьогодні вночі невідомі викрали у Тернополі. Іномарка була припаркована в дворі багатоповерхівки на вулиці Липова, 2.

Власник виявив зникнення авто близько 5.30 години.

Правоохоронці опитали потерпілих, можливих свідків та вилучили відео з камер відеоспостереження.

Поліцейські також звертаються до громадян, якщо у вас є будь-яка інформація, яка допоможе у розшуку автомобіля, або осіб, причетних до його викрадення, телефонуйте на лінію 102. Анонімність гарантується.