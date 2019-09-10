Поблизу Тернополя смертельна ДТП

Сьогодні, 10 вересня, на об'їзній дорозі Тернополя не розминулися дві вантажівки.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, водій МАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Рено».

В результаті ДТП травми несумісні з життям отримав водій вантажівки МАЗ. Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли кабіну авто, аби витягти кермувальника, однак до медзакладу потерпілий так і не доїхав. Він помер в кареті швидкої допомоги.

Працівники поліції встановлюють детальні обставини аварії.