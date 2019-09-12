Хто має намір поборотися за крісло головного лікаря Тернопільської міської лікарні №2

Сьогодні розпочався прийом документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора (простіше кажучи – головного лікаря) коммунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», який повинен відбутися 24 вересня у приміщенні міської ради.

За інформацією нашого видання бажання зайняти «хлібне» крісло в приватних розмовах виявляли чимало бажаючих. Серед них Ярослав Чайківський- нинішній керівник Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, Ростислав Левчук-начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, Михайло Никеруй- головний лікар Теребовлянської районної комунальної лікарні.

Навіть «відомий» лікар-гінеколог, а за сумісництвом -голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, зважаючи на те, що термін його головування добігає кінця, а переобратися шансів немає, роздумує над такою райдужною перспективою. Можливо будуть і інші не менш «достойні» персони. Відомо також, що колишній очільник лікарні Віктор Кміта, у якого 21 серпня цього року закінчився контракт, не буде брати участь у конкурсі. Наразі з усіх вищеперерахованих потенційних кандидатів найбільш рішуче налаштований Ростислав Левчук, який уже 10 вересня подав до НАЗК е-декларацію за 2018 рік, як кандидат на посаду директора лікарні.

Наше видання буде уважно стежити за перебігом конкурсу та всім, що відбувається навколо нього . «Цікавою» інформацією про кандидатів , фаворитів та кого з кандидатів вже бачить (ще до офіційного конкурсу!!!) на посаді міська влада ми обов'язково поділимося з нашими читачами на сторінці Часопису.

Сергій Сергієнко