Троє студентів побили й пограбували африканця

Розпилили в очі газ із балончика, розбили об голову пляшку та почали бити. На жителя Сьєрра-Леоне напало троє громадян Ліберії. Усі учасники конфлікту - студенти одного із місцевих вишів.

Про напад та побої поліцейським повідомив сам потерпілий – 24-річний студент другого курсу. Хлопець під під'їздом, в якому знімає квартиру, зустрів знайомого. Разом з ним було ще двоє хлопців. Тріо попросилося зайти у квартиру.

Після того, як двері у помешканні зачинилися, ліберійці почали бити орендаря житла. Між побоями вони обшукували квартиру. Забравши сім тисяч гривень, особисті документи, телефон та іншу побутову техніку, нападники залишили приміщення. Потерпілий викликав поліцію та звернувся за меддопомогою до лікарні.

За словами Юрія Барабана, керівника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, оперативники карного розшуку затримали іноземців менш як за добу. У них вилучили частину викраденого майна.

Іноземцям «світить» стаття 187 частина 3 ККУ - Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.