Переваги дитячих майданчиків, які встановлює будівельна компанія “Матла”

Весело, цікаво і безпечно. Саме так виглядають дитячі майданчики, які встановлює біля новобудов будівельна компанія “Матла”.

Фахівці компанії кажуть, ігрові зони принципово нові, великі і безпечні дітям. Тут є пісочниці, качелі, гірки та встановлено ігрові елементи для найменших мешканців. Окрім цього, по периметру дитячих майданчиків встановлено лавки, а покриття майданчика тільки трав’яне – комфортний двір біля кожного будинку.

У будівельній компанії сподіваються, що нові майданчики стануть місцем, де не стихатиме дитячий сміх, куди батьки відпускатимуть своїх дітей без тривоги.

Також біля новобудов компанії розвинена інфраструктура – парковки, магазини, аптеки. Місця для прогулянок і відпочинку.

Детальніше про новобудови компанії можна дізнатись на сайті будівельної компанії- http://www.matla.com.ua

https://m.youtube.com/watch?v=T2KSbabQHyw