27 рятувальників гасили пожежу на складі з олією у селі Великий Глибочок (ФОТО)

У селі Великий Глибочок Тернопільського району в будівлі де вироблялась та зберігалась соняшникова олія 15 вересня виникла масштабна пожежа.

За інформацією рятувальників, загоряння сталося о 8 годині 25 хвилин в прибудованому до будинку піднавісі та розповсюдилося на покрівлю приміщення. Площа пожежі на момент прибуття пожежників становила 500 квадратних метрів.

В будівлі знаходилось дві повністю наповнені цистерни ємністю 30 т і 10 т, 1 частково наповнена ємністю 10 т та 1 пуста ємністю 50 т. Ззовні будівлі розташовані 19 пластикових баків ємністю 1 т з готовою продукцією.

Всього на гасіння пожежі залучили 7 одиниць техніки та 27 рятувальників.

В результаті врятовано частину складського приміщення площею 250 м кв., прибудовану допоміжну будівлю площею 170 м кв., допоміжну будівлю, що знаходиться на відстані 5 м, площею 80 м кв., адміністративну будівлю розташовану на відстані 8 м, площею 15 м кв. та легковий автомобіль «Fiat».

Вогонь знищив частину виробничо-складської будівлі на площі 500 м кв. та 1 пластиковий бак з готовою продукцією. Пожежу повністю ліквідували об 11:31.

На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

Причину виникнення загоряння встановлюють.