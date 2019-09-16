На Теребовлянщині ревнивий чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину

Близько десяти ножових поранень в руки та область грудної клітки наніс 34-річний чоловік дівчині з якою зустрічався. 18-річна студентка від отриманих травм померла дорогою до лікарні.

Нещастя трапилося 14 вересня у селі Воля Теребовлянського району. За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Сергія Осадци, потерпіла впродовж кількох років мала відносини зі своїм вбивцею.

Друзі потерпілої розповідають, що пара не спілкувалася близько трьох тижнів, оскільки дівчина поїхала на навчання до Тернополя. Вона - студентка другого курсу місцевого вишу.

Приїхала жителька Теребовлянщини в район на свято разом з друзями - хлопцями та дівчатами. У момент, коли юнаки відійшли від подруг, до їхньої знайомої підбіг невідомий чоловік та почав кричати, а потім, витягнувши ніж, став наносити їй удари. За дівчину вступився один з хлопців. Його також нападник поранив.

Після цього зловмисник втік у невідомому напрямку, а його жертва померла дорогою до лікарні. Пораненому хлопцеві надали меддопомогу. Загрози його життю немає.

Сергій Осадця каже, що на пошуки зловмисника по тривозі підняли Теребовлянський відділ поліції, кінологів, спецпризначенців. Правоохоронці перевіряли район та лісосмугу. Знайшли нападника над ранок. Він переховувався у лісі, неподалік власного помешкання.

Одна з версій вбивства, яку розглядають слідчі - ревність.