Тернополянка виманила у співробітниці золота на більш як 124 тисячі гривень

Золота на більш як 124 тисячі гривень виманила тернополянка у співробітниці та щезла.

Жінки працювали в одному з готелей Тернополя. Потерпіла неодноразово розповідала, що має щедрого чоловіка, який їй на кожне свято дарує золоті прикраси. Напарниця запропонувала почистити золото за символічну ціну й власниця погодилася.

Наступного дня вона принесла двадцять ювелірних прикрас і передала їх співробітниці в присутності ще однієї колеги по роботі. Після цього шахрайка щезла, а потерпіла більше тижня очікувала на повернення свого вже "чистого" золота.

Пройшло більше місяця а золото з "чистки" їй не повертали, тернополянка звернулася за допомогою до поліції.

Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетна раніше судима за крадіжки двадцятидев'ятирічна мешканка обласного центру. Підозрювана у скоєному зізналася. Частину золотих прикрас оперативники вилучили.