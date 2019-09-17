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Тернополянка виманила у співробітниці золота на більш як 124 тисячі гривень
Золота на більш як 124 тисячі гривень виманила тернополянка у співробітниці та щезла.
Жінки працювали в одному з готелей Тернополя. Потерпіла неодноразово розповідала, що має щедрого чоловіка, який їй на кожне свято дарує золоті прикраси. Напарниця запропонувала почистити золото за символічну ціну й власниця погодилася.
Наступного дня вона принесла двадцять ювелірних прикрас і передала їх співробітниці в присутності ще однієї колеги по роботі. Після цього шахрайка щезла, а потерпіла більше тижня очікувала на повернення свого вже "чистого" золота.
Пройшло більше місяця а золото з "чистки" їй не повертали, тернополянка звернулася за допомогою до поліції.
Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетна раніше судима за крадіжки двадцятидев'ятирічна мешканка обласного центру. Підозрювана у скоєному зізналася. Частину золотих прикрас оперативники вилучили.
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