Через п’яного водія загинув пасажир

Не впорався з керуванням на повороті, виїхав на узбіччя та врізався в дерево водій автомобіля Hyundai Accent. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 19 вересня, близько 18:30 на в селі Гермаківка Борщівського району.

На момент аварії в салоні іномарки, окрім водія перебувало ще двоє пасажирів. Двадцятисемирічний чоловік, житель села Гермаківка, від отриманих травм помер на місці події. Іншого пасажира та водія з травмами доправили до лікарні, але після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

За попередньою інформацієюполіцейських, кермувальник на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. У крові виявили 1,04% проміле алкоголю. Його затримали.