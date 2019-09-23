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Неподалік Чорткова через порушення ПДР загинув молодий чоловік

chort 09 23 at 09.52Неподалік Чорткова внаслідок ДТП загинув 28-річний місцевий житель.

Трагічна аварія сталася у неділю, 22 вересня, близько 16.20 при виїзді з Чорткова в напрямку села Ягільниця.

За попередніми даними, 28-річний житель Чорткова, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою «МАН».

Удар був такої сили, що від «дев’ятки» майже нічого не залишилося. Її водій отримав травми несумісні з життям.

Триває досудове розслідування.

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Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними!

 

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