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Тернопільські спортсмени вибороли участь у ІV етапі Європейської Ліги з греко-римської боротьби серед юнаків20-09-2019
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Неподалік Чорткова через порушення ПДР загинув молодий чоловік
Неподалік Чорткова внаслідок ДТП загинув 28-річний місцевий житель.
Трагічна аварія сталася у неділю, 22 вересня, близько 16.20 при виїзді з Чорткова в напрямку села Ягільниця.
За попередніми даними, 28-річний житель Чорткова, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою «МАН».
Удар був такої сили, що від «дев’ятки» майже нічого не залишилося. Її водій отримав травми несумісні з життям.
Триває досудове розслідування.
Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними!
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Новини тернополян
«Стартуй з нами - приєднуйся до команди Ощадбанку!»
П'ятниця, 20 вересня 2019
П'ятниця, 20 вересня 2019
Такий заклик прозвучав під час міні-ярмарку вакансій філії «Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадний банк України», що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Гурт Fraskos презентує першу україномовну пісню «Королева»
Вівторок, 10 вересня 2019
Вівторок, 10 вересня 2019
Після дворічної перерви, впродовж якої фронтвумен гурту Маша Нікуліна встигла взяти участь у проекті "Голос Країни", розвернувши до себе 3 тренерські крісла, Fraskos презентують першу україномовну...
На зустріч з письменницею Ольгою Атаманчук запрошують дітей та дорослих
П'ятниця, 06 вересня 2019
П'ятниця, 06 вересня 2019
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 8 вересня запрошує тернопільські родини на творчу зустріч з поеткою, дитячою письменницею Ольгою Атаманчук. На Вас чекає лірика для дорослих, загадки,...
КП "Тернопільелектротранс": навчимо і працевлаштуємо
Понеділок, 02 вересня 2019
Понеділок, 02 вересня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась зустріч представників КП «Тернопільелектротранс» із шукачами роботи.
На Тернопільщині освітня галузь потребує фахівців
Четвер, 29 серпня 2019
Четвер, 29 серпня 2019
У Тернопільському, Бучацькому, Заліщицькому, Зборівському, Кременецькому, Підгаєцькому та Чортківському районах Тернопільської області є 18 вакансій в освітній галузі: вчитель закладу загальної...
ТОВ «АТБ-маркет» кличе на роботу тернополян
Четвер, 15 серпня 2019
Четвер, 15 серпня 2019
Тернополяни, які шукають роботу, мали гарну нагоду підібрати собі місце праці, побувавши на презентації ТОВ «АТБ-маркет», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Семінар для кадрових служб ПАТ «Укрзалізниця» в Тернополі
Субота, 03 серпня 2019
Субота, 03 серпня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Середа, 17 липня 2019
Середа, 17 липня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Англомовний табір для школярів організовує Тернопільська обласна бібліотека
Неділя, 07 липня 2019
Неділя, 07 липня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.