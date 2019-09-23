Неподалік Чорткова через порушення ПДР загинув молодий чоловік

Неподалік Чорткова внаслідок ДТП загинув 28-річний місцевий житель.

Трагічна аварія сталася у неділю, 22 вересня, близько 16.20 при виїзді з Чорткова в напрямку села Ягільниця.

За попередніми даними, 28-річний житель Чорткова, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою «МАН».

Удар був такої сили, що від «дев’ятки» майже нічого не залишилося. Її водій отримав травми несумісні з життям.

Триває досудове розслідування.

Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та відповідальними!