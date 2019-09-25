На Збаражчині через паління в ліжку загинув 42-річний чоловік

Повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Мишківці Збаразького району надійшло на номер екстреного виклику «101 24 вересня о 14:09.

На виклик направили черговий караул місцевої пожежної команди селища Вишівець.

Рятувальники оперативно локалізували пожежу, зупинивши поширення полум’я на площі 10 м.кв. Невдовзі їм вдалось приборкати стихію, ліквідувати загорання та врятувати будівлю від вогню.

На жаль не обійшлось без жертв: на місці події, в кімнаті, де був осередок пожежі вогнеборці виявили, тіло власника помешкання, громадянина 1977 року народження, пагубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії.