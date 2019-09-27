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У Тернополі три дні триватиме унікальний фестиваль «Бібліофест: Бібліотеки -громаді. Відкритий простір».24-09-2019
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24-09-2019
Від ураження струмом загорілось авто, загинув водій
На дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська спалахнув автомобіль, загинув водій.
Як з’ясувалося, водій під час проведення господарських робіт зачепив високовольтну лінію. Внаслідок цього виникла пожежа автомобіля.
Вогнеборці ліквідували загорання після відключення електропостачання на лінії. Під час гасіння пожежі ід вогню врятовано автомобіль. Водій, отримавши ураження електричним струмом, загинув на місці події.
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Новини тернополян
Юні тернополяни мають потенціал стати винахідниками!
Вівторок, 24 вересня 2019
Вівторок, 24 вересня 2019
«Стань винахідником!». Такою була тема вересневого засідання молодіжного Клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
«Стартуй з нами - приєднуйся до команди Ощадбанку!»
П'ятниця, 20 вересня 2019
П'ятниця, 20 вересня 2019
Такий заклик прозвучав під час міні-ярмарку вакансій філії «Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадний банк України», що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Гурт Fraskos презентує першу україномовну пісню «Королева»
Вівторок, 10 вересня 2019
Вівторок, 10 вересня 2019
Після дворічної перерви, впродовж якої фронтвумен гурту Маша Нікуліна встигла взяти участь у проекті "Голос Країни", розвернувши до себе 3 тренерські крісла, Fraskos презентують першу україномовну...
На зустріч з письменницею Ольгою Атаманчук запрошують дітей та дорослих
П'ятниця, 06 вересня 2019
П'ятниця, 06 вересня 2019
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 8 вересня запрошує тернопільські родини на творчу зустріч з поеткою, дитячою письменницею Ольгою Атаманчук. На Вас чекає лірика для дорослих, загадки,...
КП "Тернопільелектротранс": навчимо і працевлаштуємо
Понеділок, 02 вересня 2019
Понеділок, 02 вересня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась зустріч представників КП «Тернопільелектротранс» із шукачами роботи.
На Тернопільщині освітня галузь потребує фахівців
Четвер, 29 серпня 2019
Четвер, 29 серпня 2019
У Тернопільському, Бучацькому, Заліщицькому, Зборівському, Кременецькому, Підгаєцькому та Чортківському районах Тернопільської області є 18 вакансій в освітній галузі: вчитель закладу загальної...
ТОВ «АТБ-маркет» кличе на роботу тернополян
Четвер, 15 серпня 2019
Четвер, 15 серпня 2019
Тернополяни, які шукають роботу, мали гарну нагоду підібрати собі місце праці, побувавши на презентації ТОВ «АТБ-маркет», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Семінар для кадрових служб ПАТ «Укрзалізниця» в Тернополі
Субота, 03 серпня 2019
Субота, 03 серпня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Дієві форми співпраці центру зайнятості та роботодавців з метою укомплектування підприємства персоналом, у тому числі осіб з...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Середа, 17 липня 2019
Середа, 17 липня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!