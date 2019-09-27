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Від ураження струмом загорілось авто, загинув водій

исокоольтна лініяНа дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська спалахнув автомобіль, загинув водій.

Як з’ясувалося, водій під час проведення господарських робіт зачепив високовольтну лінію. Внаслідок цього виникла пожежа автомобіля.

Вогнеборці ліквідували загорання після відключення електропостачання на лінії. Під час гасіння пожежі ід вогню врятовано автомобіль. Водій, отримавши ураження електричним струмом, загинув на місці події.

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