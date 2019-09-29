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Касир з Тернополя «заробила» на студентах 190 тисяч гривень

касир гроші 44Майже десять місяців заробляла на грошових переказах працівниця однієї з фінансових установ Тернополя. За весь час 25-річна касир поклала до власної кишені 190 тисяч гривень.

За словами начальника сектору розкриття майнових злочинів в державному секторі та шахрайства Віктора Демчана, підозрювана працювала у фінансовій установі, яка знаходилася при одному з вищих навчальних закладах обласного центру. Студенти оплачували за навчання в касі, вона видавала чек, а після цього відміняла попередню операцію. Частину грошей забирала собі, а іншу кидала на зазначений раніше рахунок.

Про маніпуляції з грошима дізналися лише після того, як студентів почали викликати до деканату і казати про борг за навчання. Коли потерпілі пред'явили чеки, адміністрація вишу звернулася за допомогою до керівників банку та поліції.

Як повідомляють у відділ комунікації поліціїТернопільської області, вирішується питання про оголошення їй підозри відповідно до двох статей кримінального кодексу України - 191 частина 3 - Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно та 362 - Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

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