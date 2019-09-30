За місяць на дорогах Тернопільщини загинуло 11 людей

За місяць вересень на дорогах Тернопільщини трапилося 178 автопригод. З них 35 – з потерпілими, в яких 11 людей загинуло та 42 отримали травми.

Значна кількість ДТП трапилася за участю мотоциклістів – дев’ять, внаслідок яких двоє людей загинуло, п’ятеро – зазнали травм. У шістьох аваріях постраждали пішоходи, а у чотирьох – діти. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Найчастіша причина дорожньо-транспортних пригод – перевищення швидкісного режиму. Кожна десята аварія з травмованими трапилася через порушення правил маневрування та виїзду на смугу зустрічного руху. 24 автопригоди вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку.

У вересні поліцейські виявили 188 осіб, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На них складено адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП. За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - доведеться сплатити суму вдвічі більшу.