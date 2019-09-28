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В Українській Галицькій Партії дадуть відповіді на болючі питання освіти
Україньска Галицька Партія збирає педагогів та усіх зацікавлених розглянути проблемні питання освіти.
Що не так з українською освітою? Що чекає вже найближчим часом тернопільських школярів та їх батьків?
Відповіді на ці запитання дадуть спеціалісти у четвер, 3 жовтня, о 17:00. Зустріч відбудеться за адресою: вул. Шашкевича, 8в, 7 поверх, громадський офіс УГП.
У Тернопіль приїжджає членкиня робочої групи Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, керівниця освітньої експертної групи УГП Ірина Бек.
У програмі:
- Які зміни в освіті України можливі
- Які виклики стоять перед дитсадками, школами та училищами
- Як можна розвинути освіту у Тернополі
- Бачення на найближчі 5 років
Запрошуємо вчителів, директорів шкіл, управлінців у сфері освіти, активних батьків.
Прийдіть і розкажіть про своє бачення!
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