В Українській Галицькій Партії дадуть відповіді на болючі питання освіти

Україньска Галицька Партія збирає педагогів та усіх зацікавлених розглянути проблемні питання освіти.

Що не так з українською освітою? Що чекає вже найближчим часом тернопільських школярів та їх батьків?

Відповіді на ці запитання дадуть спеціалісти у четвер, 3 жовтня, о 17:00. Зустріч відбудеться за адресою: вул. Шашкевича, 8в, 7 поверх, громадський офіс УГП.

У Тернопіль приїжджає членкиня робочої групи Комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, керівниця освітньої експертної групи УГП Ірина Бек.

У програмі:

- Які зміни в освіті України можливі

- Які виклики стоять перед дитсадками, школами та училищами

- Як можна розвинути освіту у Тернополі

- Бачення на найближчі 5 років



Запрошуємо вчителів, директорів шкіл, управлінців у сфері освіти, активних батьків.

Прийдіть і розкажіть про своє бачення!