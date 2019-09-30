Як виграти громадський бюджет? Лайфхаки від переможців
У Тернополі закінчується прийом заявок на Громадський бюджет. Тому нещодавно Українська Галицька Партія організувала тренінг “Як виграти проект у Громадському бюджеті? Лайфхаки від переможців”.
Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради УГП, громадська активістка, завдяки Громадському бюджету разом з командою створила Молодіжний Центр Тернопіль, який зараз активно працює, там проводять зустрічі, тренінги, презентації. Це чудовий майданчик для активної молоді.
Ось які лайфхаки вона пропонує для перемоги у Громадському бюджеті:
- пропонувати те, що потрібно людям
- створити гарну візуалізацію своєї ідеї
- знайти однодумців
- спілкуватися із тими людьми, на яких розрахований проект
- співпрацювати із журналістами
- просувати проект у соцмережах
- ну і, звісно ж, популяризувати свою ідею наживо: зустрічатися із людьми, говорити, пояснювати їм важливість проекту
Іра переконана, що Громадський бюджет - це чудова можливість для активних молодих людей втілити свої ідеї, реалізувати бажані проекти.
В Українській Галицькій Партії діє молодіжна платформа. Ми даємо стажування для молоді, проводимо треніги, допомагаємо у втіленні ідей. Долучайтеся!
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