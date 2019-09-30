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Як виграти громадський бюджет? Лайфхаки від переможців

72094393 3129652327106051 5078522274575810560 nУ Тернополі закінчується прийом заявок на Громадський бюджет. Тому нещодавно Українська Галицька Партія організувала тренінг “Як виграти проект у Громадському бюджеті? Лайфхаки від переможців”.

69537273 3131634686907815 2927845357045940224 nІрина Яремчук, заступниця Голови Політради УГП, громадська активістка, завдяки Громадському бюджету разом з командою створила Молодіжний Центр Тернопіль, який зараз активно працює, там проводять зустрічі, тренінги, презентації. Це чудовий майданчик для активної молоді.

Ось які лайфхаки вона пропонує для перемоги у Громадському бюджеті:

-          пропонувати те, що потрібно людям

-          створити гарну візуалізацію своєї ідеї

-          знайти однодумців

-          спілкуватися із тими людьми, на яких розрахований проект

-          співпрацювати із журналістами

-          просувати проект у соцмережах

-          ну і, звісно ж, популяризувати свою ідею наживо: зустрічатися із людьми, говорити, пояснювати їм важливість проекту

Іра переконана, що Громадський бюджет - це чудова можливість для активних молодих людей втілити свої ідеї, реалізувати бажані проекти.

В Українській Галицькій Партії діє молодіжна платформа. Ми даємо стажування для молоді, проводимо треніги, допомагаємо у втіленні ідей. Долучайтеся!

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