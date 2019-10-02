На Тернопільщині водій іномарки збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП

Тіло чоловіка на узбіччі дороги в лісосмузі в Микулинцях виявили перехожі. Люди викликали як швидку допомогу, так і поліцію.

На тілі потерпілого були сліди характерні удару автомобілем. Проте жодного транспортного засобу на місці події не було.

У ході проведення поліцейськими слідчо-оперативних заходів стало відомо, що жертва ДТП - житель селища Микулинці, 1950 року народження. Згодом з'ясувалося, що потерпілий першого жовтня близько 20:00 потрапив під колеса автомобіля MercedesA 170. Його водій повернувся на місце автопригоди за деякий час після наїзду.

Загиблий йшов проїжджою частиною в протилежному напрямку до руху іномарки. Дорога не освітлювалася. Кермувальник втік, бо злякався. Попередній аналіз показав, що в крові водія було 2,10 проміле алкоголю.

Водія затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.