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На Тернопільщині водій іномарки збив на смерть чоловіка і втік з місця ДТП
Тіло чоловіка на узбіччі дороги в лісосмузі в Микулинцях виявили перехожі. Люди викликали як швидку допомогу, так і поліцію.
На тілі потерпілого були сліди характерні удару автомобілем. Проте жодного транспортного засобу на місці події не було.
У ході проведення поліцейськими слідчо-оперативних заходів стало відомо, що жертва ДТП - житель селища Микулинці, 1950 року народження. Згодом з'ясувалося, що потерпілий першого жовтня близько 20:00 потрапив під колеса автомобіля MercedesA 170. Його водій повернувся на місце автопригоди за деякий час після наїзду.
Загиблий йшов проїжджою частиною в протилежному напрямку до руху іномарки. Дорога не освітлювалася. Кермувальник втік, бо злякався. Попередній аналіз показав, що в крові водія було 2,10 проміле алкоголю.
Водія затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.
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