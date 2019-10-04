З 7 жовтня у дитсадках та лікарнях Тернополя включать опалення

З понеділка, 7 жовтня, у дошкільних навчальних закладах та лікарнях Тернополя увімкнуть опалення. А оскільки з 7 жовтня у школах розпочинаються канікули, опалення у навчальних закладах середньої освіти буде включено, коли відновиться навчання.

«Наразі працівники КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вже розпочали проводити необхідні технічні роботи, щоб розпочати опалювальний сезон у дитячих садочках та лікарнях вчасно. Оскільки синоптики надають інформацію про потепління у найближчі декілька днів до +14+15 °C, то рішення щодо житлового фонду буде прийматися згодом, - зазначає міський голова Сергій Надал. - Такий крок дозволить зекономити кошти мешканцям. У випадку, якщо погода залишиться такою, як зараз, опалення в усьому місті буде включене швидше».