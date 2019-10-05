У Чорткові водій МАЗу виїхав на тротуар та збив жінку

Смертельна аварія сталася 4 жовтня близько 19:19 у Чорткові.

За попередньою інформацією, водій вантажівки з причепом, рухаючись в напрямку центру, на Т-подібному перехресті виїхав на тротуар та збив жінку, 1959 року народження.

Після цього автомобіль за інерцією занесло на територію Чортківського РВ Управління ДСНС, де там він протаранив ще й припарковане авто марки Opel.

Жінка загинула на місці події. Водій попередньо тверезий. Одна з версій ДТП, яку перевіряють слідчі, відмова гальм.