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У Чорткові водій МАЗу виїхав на тротуар та збив жінку
Смертельна аварія сталася 4 жовтня близько 19:19 у Чорткові.
За попередньою інформацією, водій вантажівки з причепом, рухаючись в напрямку центру, на Т-подібному перехресті виїхав на тротуар та збив жінку, 1959 року народження.
Після цього автомобіль за інерцією занесло на територію Чортківського РВ Управління ДСНС, де там він протаранив ще й припарковане авто марки Opel.
Жінка загинула на місці події. Водій попередньо тверезий. Одна з версій ДТП, яку перевіряють слідчі, відмова гальм.
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Новини тернополян
У Тернопільській обласній бібліотеці організовують сімейні розвиваючі заняття «Цікаві малюки»
Четвер, 03 жовтня 2019
Четвер, 03 жовтня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді організовують сімейні розвиваючі заняття для діток 2-4 років «Цікаві малюки». Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги,...
Тернополянам розповіли як не втратити пенсію
Понеділок, 30 вересня 2019
Понеділок, 30 вересня 2019
«Тіньова» зайнятість, неофіційна зарплата - позбавляють частки пенсії в майбутньому. Про це йшлося на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, для безробітних на...
Юні тернополяни мають потенціал стати винахідниками!
Вівторок, 24 вересня 2019
Вівторок, 24 вересня 2019
«Стань винахідником!». Такою була тема вересневого засідання молодіжного Клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
«Стартуй з нами - приєднуйся до команди Ощадбанку!»
П'ятниця, 20 вересня 2019
П'ятниця, 20 вересня 2019
Такий заклик прозвучав під час міні-ярмарку вакансій філії «Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадний банк України», що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Гурт Fraskos презентує першу україномовну пісню «Королева»
Вівторок, 10 вересня 2019
Вівторок, 10 вересня 2019
Після дворічної перерви, впродовж якої фронтвумен гурту Маша Нікуліна встигла взяти участь у проекті "Голос Країни", розвернувши до себе 3 тренерські крісла, Fraskos презентують першу україномовну...
На зустріч з письменницею Ольгою Атаманчук запрошують дітей та дорослих
П'ятниця, 06 вересня 2019
П'ятниця, 06 вересня 2019
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 8 вересня запрошує тернопільські родини на творчу зустріч з поеткою, дитячою письменницею Ольгою Атаманчук. На Вас чекає лірика для дорослих, загадки,...
КП "Тернопільелектротранс": навчимо і працевлаштуємо
Понеділок, 02 вересня 2019
Понеділок, 02 вересня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась зустріч представників КП «Тернопільелектротранс» із шукачами роботи.
На Тернопільщині освітня галузь потребує фахівців
Четвер, 29 серпня 2019
Четвер, 29 серпня 2019
У Тернопільському, Бучацькому, Заліщицькому, Зборівському, Кременецькому, Підгаєцькому та Чортківському районах Тернопільської області є 18 вакансій в освітній галузі: вчитель закладу загальної...
ТОВ «АТБ-маркет» кличе на роботу тернополян
Четвер, 15 серпня 2019
Четвер, 15 серпня 2019
Тернополяни, які шукають роботу, мали гарну нагоду підібрати собі місце праці, побувавши на презентації ТОВ «АТБ-маркет», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.