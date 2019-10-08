Що чекає тернопільських студентів-медиків?

Про цей випадок нашій редакції повідомила мама однієї із студенток Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. За словами пані Люби (так звати маму) її дочка наразі навчається на 6-му курсі вузу.

Наступного року студентка закінчує університет і вступає до інтернатури- тобто буде на практиці безпосередньо в лікувальному закладі підвищувати свій рівень вузівської підготовки. Проте вже зараз мама задається питанням, хто ж буде вчити наших студентів оволодівати практичними навиками і правильно ставити діагнози, адже мова йде про людські життя і здоров'я. А наштовхує її на такі сумні думки розповідь дочки-студентки про те, як одного разу у відділі отоларингології (вухо, горло, ніс) Тернопільської університетської лікарні один поважний професор (прізвище з етичних міркувань не називаємо) заявив студентам, що він їх вчити не збирається, бо вони в майбутньому стануть його конкурентами і будуть «забирати його хліб». Очевидно, що пан «дохтор» під «хлібом» мав на увазі подяки від «вдячних» пацієнтів . У результаті студенти без користі пробули декілька днів у відділі так і не отримавши необхідних знань і навиків. На жаль, за інформацією нашого видання, такі випадки трапляються практично в усіх Тернопільских лікарнях. Деякі старожили-лікарі «не горять» бажанням вчити молодих студентів – медиків чи інтернів. Трапляються і взагалі кричущі випадки, коли студент або його батьки «наймають » за гроші якогось досвідченого лікаря, щоб навчив молодого , як «правильно скальпель тримати». Важко зрозуміти поведінку таких медиків. За жадобою наживи, лікарі, які повинні бути прикладом для інших у ставленні до колег, вияві поваги, розуміння, підтримки перетворюються на цинічних заробітчан, байдужих до майбутнього власної професії . Адже лікування хворого пацієнта- це не зведення бухгалтерського балансу, де можна помилитися, але потім знайти помилку і виправити її. У лікувальній справі така помилка може виявитися фатальною та коштувати людині життя. На жаль, публікації про лікарські помилки останнім часом все частіше з'являються в ЗМІ.

Своєю публікацією ми намагаємось привернути увагу до цієї проблеми, бо це може торкнутися кожного з нас. Просимо звертати увагу на такі речі керівників лікувальних закладів та медуніверситету, задля викорінення подібних фактів у роботі їх закладів та недопущення подібного в майбутньому.