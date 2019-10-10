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На Збаражчині Audi опинилось у пастці між двома фурами
Поблизу селища Вишнівець, що на Збаражчині не розминулися дві вантажівки та Audi.
Аварія трапилася 9 жовтня близько 19:30.
За попередньою інформацією, тридцятитрирічний водій легкового авто, порушивши правила дорожнього руху, та здійснюючи обгін, застряг між двома вантажівками марки DAF. В результаті такого маневру іномарка перекинулася на бік. Її пасажирку, жительку Рівного, госпіталізували до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вона й з‘ясує причини автопригоди.
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Четвер, 10 жовтня 2019
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Четвер, 03 жовтня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді організовують сімейні розвиваючі заняття для діток 2-4 років «Цікаві малюки». Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги,...
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Понеділок, 30 вересня 2019
Понеділок, 30 вересня 2019
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П'ятниця, 20 вересня 2019
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П'ятниця, 06 вересня 2019
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Понеділок, 02 вересня 2019
У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбулась зустріч представників КП «Тернопільелектротранс» із шукачами роботи.