На Збаражчині Audi опинилось у пастці між двома фурами

Поблизу селища Вишнівець, що на Збаражчині не розминулися дві вантажівки та Audi.

Аварія трапилася 9 жовтня близько 19:30.

За попередньою інформацією, тридцятитрирічний водій легкового авто, порушивши правила дорожнього руху, та здійснюючи обгін, застряг між двома вантажівками марки DAF. В результаті такого маневру іномарка перекинулася на бік. Її пасажирку, жительку Рівного, госпіталізували до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вона й з‘ясує причини автопригоди.