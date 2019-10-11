Літня виробнича практика тернопільських студентів у Вроцлавському медичному університеті

Згідно з укладеною угодою про академічну мобільність між Тернопільським національним медичним університетом ім. І.Горбачевського та Вроцлавським медичним університетом, студенти нашого вишу мають унікальну можливість котрий рік поспіль проходити виробничу практику на базі Вроцлавських клінік.

Цього року, протягом місяця студенти четвертого курсу – Бандрівська Юлія, Болюх Оксана, Бондарчук Яна, Буратинський Вадим, Гриник Руслан, Мазур Ліза, Паньків Ілона, Савчук Назар, Швець Тереза – та студенти п’ятого курсу медичного факультету – Богун Юрій, Брик Анастасія, Григорчук Олена, Качура Роман, Павлюк Романна, Цебрик Святослав – мали виробничу практику на базі клінічних кафедр Вроцлавського медичного університету.

Очолював групу студентів аспірант кафедри внутрішньої медицини №2 Бідованець Тарас.

Незмінним координатором співпраці між нашим університетом та Вроцлавським університетом є почесний професор Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Войцех Барг.

Упродовж чотирьох тижнів студенти мали змогу працювати у відділеннях дермотовенерології, оперативної гінекології, кардіології та кардіохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, офтальмології, отоларингології, неонатології, щелепно-лицевої хірургії, ортопедії та травматології, трансплантології, дитячої хірургії та нефрології з гемодіалізом.

У перший день студенти були ознайомленні з роботою кафедри дерматовенерології та алергології. З прємністтю Dr hab. Wojciech Baran розповів про історію заснування цієї клініки. Цікавий факт, що приміщення де знаходиться дана кафедра, було побудоване ще у довоєнний час, а лікарська бібліотека налічує безліч книг з цього часу. Опісля студенти мали змогу провести час в амбулаторії, спілкуючись з пацієнтами та відвідати операцію, яку проводила lek Iwona Chlebicka.

Студенти були приємно враженні масштабом симуляційного центру, який розташований у триповерховому приміщенні і налічує безліч залів для відточення практичних навичок. Зокрема зала з лапароскопічними тренажерами, зала для школи з УЗД внутрішніх органів, зала для симуляції невідкладних станів з власною каретою швидкої допомоги.

Студенти отримали цінний досвід під час практичних занять у відділенні офтальмології. Під керівництвом лікаря dr n. med. Hanna Zając-Pytrus були присутні на операціях з видалення катаракти, факоемульсифікації, вітроектомії, трабекулектомії. Окрім хірургічного втручання, студенти Швець Тереза та Болюх Оксана практикувались у проведенні ультразвукового дослідження ока, біомікроскопії.

«Цю практику у Вроцлаві я запам‘ятаю назавжди. Це був надзвичайно корисний досвід для мене та моїх колег, який зіграє чималу роль у виборі майбутньої професії. Ми були на кафедрі гінекології та акушерства, де dr. Tomasz Fuchs поставився до нас з повагою та розумінням. Ми асистували на кесаревому розтині, побували на природніх пологах, навчилися техніці використання різних видів кольпоскопів, зокрема мобільного. Були присутні на багатьох лапаротоміях та гістероскопіях», – розповіла студентка 4 курсу Бондарчук Яна.

«Під час проходження виробничої практики у відділенні судинної, загальної та трансплантаційної хірургії ми мали змогу не лише бути присутні на різних оперативних втручаннях (ендартеректомії сонної артерії, частковій резекції печінки з приводу абсцесу, кістектомії печінки, трансплантації печінки), а й асистувати на доволі цікавих операціях, зокрема трансплантації нирки, обхідному стегново-підколінному шунтуванні, ендартеректомії стегнової та підколінної артерій», – поділився своїми враженнями Богун Юрій.

У відділенні травматології та ортопедії, студенти Качура Роман та Савчук Назар під керівництвом Олександра Шавловського брали активну участь в ендопротезуванні кульшового суглоба, спостерігали за екстрамедулярним металоостеосинтезом плечової кістки та кісток передпліччя. Також були присутні на діагностичній артроскопії колінного суглоба та проводили огляд пацієнтів у травматологічному пункті.

Під керівництвом dr. n. med. Krzysztof Kaliszewski низка наших студентів мала можливість асистувати на таких операціях, як екстрафасціальна тиреоїдектомія, паратиреоїдектомія, резекція товстого кишечника з виведенням кінцевої ілеостоми, холецистостомія. А також бути присутнім на таких оперативних втручаннях, як обструктивна резекція прямої кишки з накладанням сигморектального степлерного анастомозу, лапароскопічна адреналектомія, поліпектомія, висічення анальної тріщини.

Це був незабутній та важливий досвід, який допоможе визначитися у якій саме галузі медицини майбутні лікарі хочуть працювати.

Поряд з вдосконаленням професійних навичок студенти мали можливість збагатитися духовно та відвідати музеї, пам’ятки духовної спадщини та інші визначні місця Вроцлава, а також інших європейських міст – Кракова, Дрездена, Берліна, Адршпаху та Праги.

Студенти особливо завдячують Dr. n. med. Wojciech Barg,адміністрації університету та відділу практики за надану можливість професійного зростання. Окрему подяку висловлюють усім лікарям (mgr. Mariusz Koral, lek Iwona Chlebicka, Dr hab. Wojciech Baran, prof.nadzw., prof. dr hab. Dariusz Patrzałek та lek. Agnieszka Lepiesz, Dr n. med. Wojciech Homola і та dr hab. n.med. Tomasz Fuchs, dr n. med. Hanna Zając-Pytrus, lek. Anna Kupiec, dr med. Dorota Paluszyńska та lek. Weronika Wesołowska, Dr n. med. Krzysztof Kaliszewski) за безцінний досвід, який отримали під час місячної виробничої практики.

Інформацію подала Юлія Бандрівська