Під колесами буса загинув велосипедист

На Тернопільщині під колеса мікроавтобуса потрапив велосипедист.

Аварія сталася 10 жовтня близько 22:30 на дорозі Львів-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка.

На момент ДТП в салоні буса перебувало семеро пасажирів. На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, RENAULT Trafic з після роз’їзду із зустрічним вантажним автомобілем, допустив наїзд на велосипедиста, 1989 року народження.

Останній переїжджав проїзну частину дороги з ліва направо відносно руху транспортного засобу. Від отриманих травм велосипедист загинув.