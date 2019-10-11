У садочках та лікарнях Тернополя тимчасово вимкнуть опалення

Зважаючи на суттєве зростання середньодобової температури зовнішнього повітря та подальше прогнозоване потепління до +21 градуса, а також з метою ефективного використання енергоносіїв, від сьогодні, 11 жовтня, буде призупинено подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я та дошкільних навчальних закладів Тернополя.

Про це інформують у прес-службі міської ради.

Опалювальний сезон відновиться, коли показник середньодобової температури становитиме нижче восьми градусів впродовж трьох днів.