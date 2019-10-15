Водій, який врізався у фуру на Борщівщині, помер в лікарні

Від травм, отриманих в дорожньо-транспортній пригоді помер шістдесятирічний житель Борщова.

Як повідомляють правоохоронці, аварія трапилася 14 жовтня близько 17:00 на автодорозі Татарів-Кам’янець-Подільський між селами Верхняківці та Глибочок Борщівського району.

За попередніми даними, загиблий керував автомобілем марки Opel Astra. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автопоїзд у складі сідлового тягача "DAF".

Кермувальника легківки з травмами та підозрою на перелом основ черепа доправили до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.