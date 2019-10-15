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Водій, який врізався у фуру на Борщівщині, помер в лікарні
Від травм, отриманих в дорожньо-транспортній пригоді помер шістдесятирічний житель Борщова.
Як повідомляють правоохоронці, аварія трапилася 14 жовтня близько 17:00 на автодорозі Татарів-Кам’янець-Подільський між селами Верхняківці та Глибочок Борщівського району.
За попередніми даними, загиблий керував автомобілем марки Opel Astra. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автопоїзд у складі сідлового тягача "DAF".
Кермувальника легківки з травмами та підозрою на перелом основ черепа доправили до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.
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Новини тернополян
Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Вівторок, 15 жовтня 2019
Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості взяли участь у «Форумі нових можливостей» організованому у ТРЦ «Подоляни» юридичним факультетом Тернопільського національного економічного...
Допоможіть врятувати життя 2-річній Ангеліні
Четвер, 10 жовтня 2019
Четвер, 10 жовтня 2019
2-річна Ангеліна Баб'єва з Херсону перебуває у відділенні анестезіології обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка перевернула на себе каструлю з окропом. Унаслідок чого отримала 30% опіків, з...
Тернополяни ознайомилися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка»
Вівторок, 08 жовтня 2019
Вівторок, 08 жовтня 2019
Тернополяни мали гарну нагоду ознайомитися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка», перспективами працевлаштування, умовами праці та її оплати, вимогами до працівників.
У Тернопільській обласній бібліотеці організовують сімейні розвиваючі заняття «Цікаві малюки»
Четвер, 03 жовтня 2019
Четвер, 03 жовтня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді організовують сімейні розвиваючі заняття для діток 2-4 років «Цікаві малюки». Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги,...
Тернополянам розповіли як не втратити пенсію
Понеділок, 30 вересня 2019
Понеділок, 30 вересня 2019
«Тіньова» зайнятість, неофіційна зарплата - позбавляють частки пенсії в майбутньому. Про це йшлося на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, для безробітних на...
Юні тернополяни мають потенціал стати винахідниками!
Вівторок, 24 вересня 2019
Вівторок, 24 вересня 2019
«Стань винахідником!». Такою була тема вересневого засідання молодіжного Клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
«Стартуй з нами - приєднуйся до команди Ощадбанку!»
П'ятниця, 20 вересня 2019
П'ятниця, 20 вересня 2019
Такий заклик прозвучав під час міні-ярмарку вакансій філії «Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадний банк України», що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
Гурт Fraskos презентує першу україномовну пісню «Королева»
Вівторок, 10 вересня 2019
Вівторок, 10 вересня 2019
Після дворічної перерви, впродовж якої фронтвумен гурту Маша Нікуліна встигла взяти участь у проекті "Голос Країни", розвернувши до себе 3 тренерські крісла, Fraskos презентують першу україномовну...
На зустріч з письменницею Ольгою Атаманчук запрошують дітей та дорослих
П'ятниця, 06 вересня 2019
П'ятниця, 06 вересня 2019
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 8 вересня запрошує тернопільські родини на творчу зустріч з поеткою, дитячою письменницею Ольгою Атаманчук. На Вас чекає лірика для дорослих, загадки,...