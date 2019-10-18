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На Зборівщині під колесами комбайну загинув водій

kombayn31Під колесами комбайну опинився його водій. Аварія трапилася у четвер, 17 жовтня в полі поблизу села Білоголови Зборівського р-ну близько 15:00.

На місце нещастя виїжджала швидка та слідчо-оперативна група. На момент автопригоди на полі був ще й механік. Чоловік каже, що почув крики, а коли підбіг, то помітив, що між переднім та заднім колесом лежить чоловік.

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За попередніми даними, загиблий зупинив комбайн на підйомі і вийшов з нього. В якийсь момент транспорт почав котитися і заднім колесом зачепив комбайнера.

32-річного жителя смт. Поморяни Золочівського району, з політравмою, множинними переломами кісток тазу, стегна та у шоці доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя йому медикам не вдалося. На момент нещастя потерпілий був тверезий. 

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