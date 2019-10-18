Останні новини

Двоє молодих дівчат загинули у ДТП на Тернопільщині

smertdyp5Автомобіль в заростях на узбіччі дороги близько 7:30 18 жовтня помітили водії з траси. Вони ж викликали поліцію та швидку. Не обійшлося і без допомоги працівників рятувальної служби.

 

Аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

smertdyp2

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Peugeot Partner не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, а після цього злетіла в кювет та врізалася у дерево. Слідчі припускають, що аварія сталася приблизно з 4 до 7:30 між населеними пунктами смт Дружба та села Струсів. Тому автомобіль помітили не одразу.

На місце нещастя прибули спецслужби, але водійка та її пасажирка були мертві. Їх тіла вивільняли з автівок рятувальники. Дівчата - жителі Теребовлянського району. Їм було 19 та 23 роки.

Триває слідство та встановлюються причини ДТП.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Історія успіху тернополянина: від безробітного – до фахівця з консалтингу
П'ятниця, 18 жовтня 2019
Thumbnail Успішним бізнесменом став колишній тернополянин Олександр Довжук, який за спрямуванням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшов онлайн навчання з основ підприємництва в Рівненському...
На Гусятинщині відбувся турнір з волейболу серед ветеранів
Четвер, 17 жовтня 2019
Thumbnail В погожу днину, 12 жовтня 2019 року, спортивний зал Гусятинської ДЮСШ гостинно приймав гостей, що приїхали  на турнір з волейболу серед ветеранів, приурочений святкуванню Покрови Пресвятої...
Служба зайнятості побувала на «Форумі нових можливостей»
Вівторок, 15 жовтня 2019
Thumbnail Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості взяли участь у «Форумі нових можливостей» організованому у ТРЦ «Подоляни» юридичним факультетом Тернопільського національного економічного...
Допоможіть врятувати життя 2-річній Ангеліні
Четвер, 10 жовтня 2019
Thumbnail 2-річна Ангеліна Баб'єва з Херсону перебуває у відділенні анестезіології обласної дитячої клінічної лікарні. Дівчинка перевернула на себе каструлю з окропом. Унаслідок чого отримала 30% опіків, з...
Тернополяни ознайомилися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка»
Вівторок, 08 жовтня 2019
Thumbnail Тернополяни мали гарну нагоду ознайомитися із діяльністю ТОВ завод «Ремпобуттехніка», перспективами працевлаштування, умовами праці та її оплати, вимогами до працівників.
У Тернопільській обласній бібліотеці організовують сімейні розвиваючі заняття «Цікаві малюки»
Четвер, 03 жовтня 2019
Thumbnail У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді організовують сімейні розвиваючі заняття для діток 2-4 років «Цікаві малюки». Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги,...
Тернополянам розповіли як не втратити пенсію
Понеділок, 30 вересня 2019
Thumbnail «Тіньова» зайнятість, неофіційна зарплата - позбавляють частки пенсії в майбутньому. Про це йшлося на засіданні Клубу бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, для безробітних на...
Юні тернополяни мають потенціал стати винахідниками!
Вівторок, 24 вересня 2019
Thumbnail «Стань винахідником!». Такою була тема вересневого засідання молодіжного Клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
«Стартуй з нами - приєднуйся до команди Ощадбанку!»
П'ятниця, 20 вересня 2019
Thumbnail Такий заклик прозвучав під час міні-ярмарку вакансій філії «Тернопільське обласне управління ПАТ «Ощадний банк України», що відбувся у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.