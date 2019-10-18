Двоє молодих дівчат загинули у ДТП на Тернопільщині

Автомобіль в заростях на узбіччі дороги близько 7:30 18 жовтня помітили водії з траси. Вони ж викликали поліцію та швидку. Не обійшлося і без допомоги працівників рятувальної служби.

Аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Peugeot Partner не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, а після цього злетіла в кювет та врізалася у дерево. Слідчі припускають, що аварія сталася приблизно з 4 до 7:30 між населеними пунктами смт Дружба та села Струсів. Тому автомобіль помітили не одразу.

На місце нещастя прибули спецслужби, але водійка та її пасажирка були мертві. Їх тіла вивільняли з автівок рятувальники. Дівчата - жителі Теребовлянського району. Їм було 19 та 23 роки.

Триває слідство та встановлюються причини ДТП.