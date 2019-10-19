Трагедія на Тернопільщині: дівчинка випала з автобуса й загинула

Випала з рейсового автобуса Кам'янець-Подільський-Тернопіль та загинула неповнолітня дитина. Нещастя трапилося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому у Підволочиський район.

Потерпілу госпіталізували до лікарні, але врятувати їй життя не вдалося.

За словами очевидців, у автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей та гралася з телефоном.

Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса попало в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою. Водій надавав медичну допомогу поки їхала швидка.

Триває слідство, зазначають у поліції.