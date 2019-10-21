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На Тернопільщині під час гри у хованки хлопчика вдарило струмом у трансформаторній будці

tok5З опіками колін та плечей потрапив до лікарні 12-річний хлопчик. Травми житель села Ілавче Теребовлянського р-ну отримав на території дитячого садка.

За словами Сергія Осадця, начальника Теребовлянського відділу поліції, 20 жовтня троє однолітків зайшли на дитячий майданчик в селі Ілавче.

Там хлопчики гралися у хованки. Один із них заховався у трансформаторній будці, де випадково доторкнувся до обладнання. Його вдарило струмом і на крик прибігли товариші. Вони й витягнули його з приміщення і покликали на допомогу батьків та викликали швидку.

Хлопці кажуть, що приміщення електростанції було відчинене. Правоохоронці встановлюють причини нещастя. Уже відомо, що підстанція належить місцевому РЕМу.

Дитину госпіталізували до лікарні. У хлопчика травми середньої тяжкості. Загрози його життю немає.

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У зв'язку з нещастям, поліцейські Тернопільщини ініціюють перевірку підприємств, які відповідальні за належне утримання приміщень з підвищеною небезпекою.

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