У Тернопільському ставі потонув чоловік

Вчора, 25 липня, о 17.17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Тернопільському ставі, коло каналу у селі Біла втопився чоловік. Як повідомляють у MNSTERNOPIL, його витягнули відпочивальники, а потім зателефонували на 101.

За 8 хвилин підрозділ прибув до місія події. Рятувальники та медики приступили до проведення серцево-легеневої реанімації, та це, на жаль, не допомогло повернути людину до життя

Зі слів очевидців, загиблий перебував під водою близько 20 хвилин.

Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку,

необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема: