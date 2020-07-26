У Тернопільському ставі потонув чоловік

Вчора, 25 липня, о 17.17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Тернопільському ставі, коло каналу у селі Біла втопився чоловік. Як повідомляють у MNSTERNOPIL, його витягнули відпочивальники, а потім зателефонували на 101.
За 8 хвилин підрозділ прибув до місія події. Рятувальники та медики приступили до проведення серцево-легеневої реанімації, та це, на жаль, не допомогло повернути людину до життя
Зі слів очевидців, загиблий перебував під водою близько 20 хвилин.
Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку,
необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:
- пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.