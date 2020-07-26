У Тернопільському ставі потонув чоловік

втопився чоловік 222Вчора, 25 липня, о 17.17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Тернопільському ставі, коло каналу у селі Біла втопився чоловік. Як повідомляють у MNSTERNOPIL, його витягнули відпочивальники, а потім зателефонували на 101.

За 8 хвилин підрозділ прибув до місія події. Рятувальники та медики приступили до проведення серцево-легеневої реанімації, та це, на жаль, не допомогло повернути людину до життя

Зі слів очевидців, загиблий перебував під водою близько 20 хвилин.

Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку,

необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

  • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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