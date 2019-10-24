У центрі Тернополя захоплюють землю

В понеділок, 21 жовтня, на каналі «1+1» в сюжеті новин ТСН показали, як спритні ділки за допомогою автомобільного причепу намагалися заволодіти земельною ділянкою по вулиці Текстильній в Тернополі.

А вже сьогодні в розпорядження нашого інтернет видання виявилися документи, відповідно до яких практично за такою ж схемою місцеві «комбінатори» хочуть безкоштовно віджати у тернопільської громади в центрі міста чотири з половиною сотики землі. Так, на днях (уже після виходу сюжету на «1+1») на сайті тернопільської міської ради з’явився проект рішення про надання дозволу ТОВ «Тер-вів» (керівник- Бочар Михайло Григорович) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0456 га в оренду на п’ять років для обслуговування споруди для провадження підприємницької діяльності з реконструкцією під торгово-побутові офісні приміщення за адресою вул. Митрополита Шептицького 4в.

Якщо в сюжеті ТСН для виділення земельної ділянки шахраї використовували автопричіп- то в нашому випадку використовується металевий кіоск, площею 8,5 кв. метри. Саме цей кіоск директор товариства, на підставі «липових» документів, 20.09.2019 року зареєстрував через державного реєстратора Кременецької міської ради Курадчика Андрія Анатолійовича, як об’єкт нерухомого майна за адресою: м. Тернопіль, вулиця Митрополита Шептицького, будинок 4в. І тепер під цей «будинок» міська рада збирається безкоштовно, в порушення чинного законодавства, виділити добрий шмат землі, щоб потім побудувати висотний торговий-офісний центр.

Тобто, замість того, щоб відповідно до Земельного Кодексу місцева влада мала б продати цю ділянку з аукціону, ринкова ціна якої близько 3 млн. гривень!!!, вона просто краде її у тернополян. Очевидно, що і цьому випадку, і у випадку описаному в сюжеті новин ТСН схема одна і та ж.

Також очевидно, що в цій «темі і долі» безпосередню участь беруть високопоставлені чиновники Тернопільської міської ради. То скільки ще треба фактів для правоохоронних органів, щоб вони врешті-решт звернули увагу на це свавілля?